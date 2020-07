El autopilot de Tesla salva a un cerdo de ser atropellado y este video lo demuestra

Gracias al sistema de Autopilot de Tesla, los autos de la marca de Elon Musk han logrado detenerse ante los semáforos en rojo, objetos y personas que puedan interponerse en el camino.

Esto es posible gracias a ocho cámaras en el vehículo que ofrecen una visión 360 grados con un alcance de hasta 250 metro, además de 12 sensores ultrasónicos que permiten la detección de objetos sólidos y blandos a cerca del doble de distancia y precisión del sistema anterior.

“Un radar delantero con procesamiento mejorado brinda datos adicionales sobre el mundo con una longitud de onda redundante que le permite ver a través de lluvia intensa, neblina, polvo e incluso el vehículo que antecede”, detalló la firma.

El Autopilot también permite cambios de carril para optimizar el trayecto, y hacer ajustes para evitar quedar atascado detrás de camiones o coches lentos. Cuando esté activada, la función de Navegar también dirigirá automáticamente el vehículo hacia cruces de carreteras y salidas según el destino.

En un video compartido a través de redes sociales es posible observar como uno de los autos de Tesla logra girar justo cuando iba a impactar a un cerdo en un camino.

Elon Musk recibió el video y comentó a través de Twitter las funcionalidades y ventajas que puede brindar el Autopilot.

Autopilot prime directive is: don’t crash. What seems fast to humans is slow to a computer. 360 degree low light vision & sonar, plus forward radar enable to be superhuman. Upcoming software upgrades will increasingly show the potential.

— Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2020