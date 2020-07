Hispanos e indocumentados, entre los más propensos a no recibir segundo de cheque de estímulo aunque lo aprueben

Estudio indica que un 74 % de adultos blancos recibieron el primer cheque de estímulo, en comparación con el 69 % de adultos blancos y el 64 % de hispanos

En caso de que se apruebe un segundo cheque de estímulo, las poblaciones más pobres, que incluyen la de latinos y afroamericanos están más propensas a no recibir el pago.

Así lo alerta un estudio de Tax Policy Center que señala el nivel de ingresos, raza y estatus migratorio como causa de algunas de las disparidades.

El reporte precisa que un 30 % de los adultos de menos de 65 años reportaron que sus familias no han recibido el incentivo aprobado bajo la ley CARES a unos cinco meses que iniciara la distribución.

Las cifras además apuntan a que seis de cada 10 adultos (aproximadamente, un 59 %) con ingresos en o por debajo del 100 % del nivel de pobreza dijo haber recibido los pagos.

El estudio además arrojó que un 74 % de adultos blancos recibieron el dinero, en comparación con el 69 % de adultos negros y el 64 % de hispanos.

Parte del problema, según ha reconocido el propio Servicio de Rentas Internas (IRS), es la falta de datos sobre los potenciales beneficiarios que no declaran impuestos.

Para tratar de resolver este problema, la agencia habilitó la herramienta “Non-Filers” en su página web para el ingreso de información y el procesamiento del pago.

Pero, adicional a lo anterior, el informe señala la falta de acceso a internet y no contar con una cuenta bancaria para depósito más rápido del dinero como otras causas de la disparidad.

El rol de internet en la agilidad de los procesos es clave. En ese sentido, la organización no partidista plantea que quienes no declararon impuestos por los pasados dos años deben ingresar sus datos en línea; pero, uno de cada cinco potenciales beneficiarios de bajos recursos que no han recibido el cheque no tienen acceso a internet en sus casas.

La evaluación, además, vincula la inelegibilidad -principalmente entre hispanos- por su condición de indocumentados.

Una de las fallas de CARES Act de la que han alertado incluso legisladores republicanos es que penaliza a las parejas casadas si uno de éstos no tiene papeles.

El Centro advierte a las autoridades sobre estas situaciones para que actúen más diligentemente en aras de garantizar la ayuda a los más necesitados.