Trump dice que explosión en Beirut fue un ataque tipo “bomba”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump calificó la explosión en el puerto de Beirut como un “ataque”.

Trump expresó sus condolencias al gobierno del Líbano durante su rueda de prensa del martes.

“Me reuní con nuestros grandes generales y ellos creen que esto pudo ser una explosión preparada”, dijo Trump. “Parece, según ellos, que saben más que yo, pero ellos creen que fue un ataque, una bomba de algún tipo“.

Without providing any specifics, President Trump says the incident in Lebanon was an attack. He said that's what he is hearing from senior US military officials. pic.twitter.com/I5fjfKq12s

— Josh Campbell (@joshscampbell) August 4, 2020