Facebook alquila mega edificio histórico postal en Manhattan; gobernador aplaude proyección de 8,500 empleos más post pandemia

Facebook acordó arrendar la zona de oficinas del histórico edificio postal “James A. Farley”, que ocupa toda una cuadra frente al Madison Square Garden y Penn Station en Manhattan (NYC).

El gigante de las redes sociales alquiló todo el espacio de oficinas en el edificio de 107 años que suma 730 mil pies cuadrados, según el desarrollador de la propiedad.

El gobernador Andrew Cuomo dijo en un comunicado que esta inversión “fortalece a Nueva York como un centro internacional de innovación”.

“Éste es un momento significativo en el camino de Nueva York para reconstruirse mejor y más fuerte y demuestra nuestra capacidad de recuperación continua. Una vez completado, el complejo Penn-Farley será un centro de transporte, comercio minorista y negocios de clase mundial del siglo XXI que mantendrá su extraordinario e histórico carácter arquitectónico La inversión de Vornado y Facebook en Nueva York y el compromiso de echar más raíces aquí, incluso en medio de una pandemia global, es una señal para el mundo de que nuestros días más brillantes aún están por venir y estamos abiertos a los negocios”, agregó el comunicado del lunes.

Facebook ya tiene 2.2 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas en NYC, sobre todo en el West Side de Manhattan.

Apple, Amazon y Google alquilan espacios en la misma área. Desde marzo todas esas compañías están trabajando desde casa, como la mayoría de las empresas en Nueva York y el mundo.

El nuevo espacio de Facebook en Farley y en el cercano complejo Hudson Yards permitiría a la compañía albergar a otros 8,500 trabajadores a la ciudad, destacó NBC News.

Facebook aseguró 1.5 millones de pies cuadrados en Hudson Yards a lo largo del río Hudson a fines del año pasado. Actualmente la compañía tiene alrededor de 4 mil empleados en sus oficinas de Manhattan, incluyendo una en Astor Place.

Además, en mayo de 2019 se anunció que Facebook había alquilado 40 mil pies cuadrados en 335 Madison Avenue, edificio que estaba siendo renovado a un costo de $100 millones de dólares, como un nuevo espacio de tecnología llamado Grand Central Tech, destacó The Real Deal.

The social media giant rented all of the office space in the James A. Farley Building near Penn Station, which is 107 years old and has 730,000 square feethttps://t.co/EReP6GQb5z

— NBC New York (@NBCNewYork) August 5, 2020