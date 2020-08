Despiden a 30 hispanos de una planta de carne por reclamar protección contra coronavirus

Unos 30 trabajadores hispanos de una planta procesadora de carne de Wisconsin, que aducen haber sido despedidos por reclamar medidas de seguridad contra el contagio de COVID-19, serán indemnizados de manera “justa”, se anunció este lunes.

“Ellos no quieren regresar al trabajo, simplemente que se les pague lo que corresponde por los años trabajados, y lo han logrado”, informó la activista Christine Neumann-Ortiz, de Voces de la Frontera.

Según dijo, muchos de ellos tenían entre 12 y 20 años de antigüedad y cuando los despidieron “no querían darles nada”.

Voces de la Frontera presentó a fines de abril una demanda ante la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para exigir mejores condiciones laborales en la planta de Franklin.

Neumann-Ortiz, que es la directora ejecutiva, dijo que antes de que los trabajadores comenzaran a ser interrogados sobre la queja, 31 de ellos fueron despedidos con la excusa de que no tenían permiso para trabajar.

“Los trabajadores fueron discriminados por ser latinos, y la oficina de Recursos Humanos de la empresa los sometió a perfil racial y cuestionó su estatus migratorio”, dijo la activista.

Según lo informado, la empresa habría utilizado cartas de 2019 en que la Administración del Seguro Social alertaba a la empresa sobre la validez de ciertos números de seguridad social de sus empleados y requería que fueran validados.

Las cartas de “no match” no señalan el estatus migratorio de los trabajadores y no pueden usarse como base legal para represalias o despidos, advierten los activistas.

Neumann-Ortiz dijo que pese a haberse logrado un acuerdo sobre la indemnización, la investigación de OSHA todavía está activa porque, hasta la fecha, la empresa no ha cumplido con los lineamientos de distancia social, uso obligatorio de mascarillas y otras medidas sanitarias en las plantas frigoríficas.

Algunos trabajadores declararon a medios locales que en sus líneas de procesamiento no tenían los dos metros de separación exigidos, y tampoco pantallas divisorias.

