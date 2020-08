Niñas en California usan Wi-Fi de un Taco Bell para hacer su trabajo escolar

La imagen de dos niñas usando la señal Wi-Fi de un Taco Bell de Salinas, California, conmueve a las redes sociales y género un debate sobre el acceso a internet en Estados Unidos.

La foto fue compartida en Instagram por Ms_Mamie89. La usuaria explicó que las menores llegaron al Taco Bell de Alisal Street en busca de una conexión de internet.

“Estas dos niñas buscaban un Wi-Fi para hacer si trabajo escolar así que fueron a un Taco Bell para conectarse al Wi-Fi gratuito”, escribió Ms_Mamie89.

En la imagen se ve a dos trabajadoras del Taco Bell acompañar a las estudiantes.

2 of our children trying to get WiFi for their classes outside a Taco Bell in East Salinas! We must do better & solve this digital divide once &for all for all California students

CALIFORNIA NEEDS A UNIVERSAL BROADBAND INFRASTRUCTURE BOND FOR OUR STUDENTShttps://t.co/qEjWTTs6G8 pic.twitter.com/cAbXNJ6F7x

— Luis Alejo (@SupervisorAlejo) August 26, 2020