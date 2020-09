Fractura de cráneo: brutal ataque a anciano caminando a plena luz en elegante Park Avenue de Nueva York

Un anciano de 77 años sufrió un brutal ataque al azar mientras caminaba a plena luz por la elegante Park Avenue de Manhattan, una prueba más de la violencia sin límites que se está viviendo en Nueva York.

El atacante le gritó: “Eso es lo que hago” antes de golpearlo y tumbarlo al pavimento, declaró su esposa al New York Post, sin identificarse, por temor a su seguridad.

La víctima sufrió fractura craneal y requirió una cirugía en el hospital Mount Sinai Morningside. “Estoy realmente molesta de que esto le haya pasado”, agregó la esposa, también de 77 años.

El hombre caminaba por 300 Park Ave cuando “un individuo desconocido le dio un puñetazo en la cara” alrededor de las 11 a.m. del lunes, dijo un portavoz de la policía de Nueva York.

Ahora la esposa espera que el agresor de su marido sea llevado ante la justicia. “Creo que merece ser castigado” (…) Le dio un puñetazo. Si mi esposo lo hubiera visto venir, lo habría golpeado primero”.

La policía informó que estaba buscando un video del incidente para identificar al atacante.

Desde mayo se reportaron varios ataques a ancianas en NYC, incluso en zonas consideradas tranquilas y estaciones del Metro. Una de las víctimas también fue agredida sexualmente y murió tras pasar varios días en coma.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

But @NYCMayor refuses offers of federal law enforcement assistance? And of course Democrats will act as if this never happened.

Brute who slugged elderly victim allegedly yelled 'that's what I do' during attack https://t.co/aJzlpkLmzl via @nypmetro

— Bob Capano (@BobCapano) September 22, 2020