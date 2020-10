5 peores alimentos para agregar a la lonchera de los niños

Alimentos con azucares añadidos y sodio que afectan la salud de los niños a corto y largo plazo

Muchos de los alimentos que se comercializan para niños tienen un alto contenido de ingredientes conefecto negativo sobre su salud. Como azúcar agregado, sodio y aditivos. Además son muy procesados y algunos ni siquiera tienen nutrientes.

La American Heart Association (AHA) señala que los niños y adolescentes deben consumir menos de 6 cucharaditas de “azúcares añadidos” al día y no beber más de 8 onzas de bebidas azucaradas a la semana. Los niños menores de 2 años no deberían tener azúcares añadidos.

Entre estos alimentos no ideales para los niños están los kit de almuerzo con combinaciones de carnes frías, queso y galletas saladas; el pan blanco y los pastelillos. Aquí otras otros cinco alimentos que no deberían estar la lonchera:

1. Yogur endulzado

Hay muchos yogures con colores y diseños de empaque llamativos para los niños que podrían no ser saludables. El yogur aporta proteína, calcio y además puede aumentar la diversidad de la microbiota en el intestino. El problema es que están llenos de colorantes y azúcar agregada.

En su lugar opta por yogur natural sin azúcar, ya sea colado (griego) o sin colar y adiciona fruta fresca.

2. Embutidos o carne procesada

Las carnes procesadas también suelen contener más sodio que la carne magra. Además, tienen productos químicos cancerígenos que se forman durante el procesamiento. Ejemplos de carnes procesadas incluyen salchichas, jamón, carne en conserva y cecina o carne seca.

La Organización Mundial de la Salud señala que la carne procesada está clasificada como Grupo 1, cancerígeno para los seres humanos, puede provocar cáncer colorrectal.

3. Bocadillos de fruta

Aunque diga “fruta” pueden no ser saludables para los niños ya que suelen estar cargados de azúcar, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, colorantes artificiales y conservantes. Son endulzados con jugo de frutas y no contienen fruta real. No son mejor que cualquier golosina, lo mejor es optar por fruta fresca.

4. Jugos y leches saborizadas

No solo son los refrescos, los jugos, las leches saborizadas y bebidas deportivas también contienen altas cantidades de azúcar y calorías vacías. Para los niños mayores de 2 años, opta por leche o agua sin sabor y ocasionalmente jugo 100 por ciento de frutas.

5. Cajitas de cereales

Hay cereales que se venden para niños y que incluso de venden como granos integrales, pueden estar llenos de azúcares y solo tienen una pequeña cantidad de fibra agregada. Elige cereales que tengan un grano integral como primer ingrediente.

Algunas listas de ingredientes enmascaran la cantidad de azúcar en un producto y evitar tener “azúcar” como primer ingrediente. Puedes encontrar otros nombres para el azúcar como azúcar moreno, fructosa, miel de maple, cristales de caña, concentrados de jugo de frutas, el jarabe de maíz.

¿Cómo afecta el azúcar añadido a los niños?

Limitar la ingesta de azúcar añadido en los niños es importante para minimizar el riesgo de que un niño padezca afecciones como la obesidad y la diabetes tipo 2 que pueden aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, señala la AHA.

Los daños físicos como la obesidad, desnutrición y caries por alto consumo de azúcar se registran desde que son pequeños.

¿Cómo afecta el sodio a los niños?

Comer demasiado sodio favorece una presión arterial más alta en niños y adolescentes, y el efecto es aún mayor si tienen sobrepeso u obesidad. Además, a medida que los niños obtienen más sodio, tienden a comer más calorías.

La presión arterial alta en la infancia está relacionada con el desarrollo temprano de enfermedades cardíacas y el riesgo de muerte prematura.

