Muere niña de 10 años porque sus padres adoptivos le “escondían” la comida

Un caso de maltrato infantil ha conmovido recientemente a los habitantes de la localidad de Salem, Missouri, en donde una niña de 10 años murió a causa del maltrato al que era sometida constantemente por parte de sus padres adoptivos.

El pasado 3 de octubre, la policía local llegó a la casa de la pequeña Josie Ann Abney, luego de que sus padres adoptivos reportaran que de la nada, la menor perdió el conocimiento. Los paramédicos trataron de reanimarla, pero ahí encontraron una terrible escena de terror: la niña presentaba un alto grado de desnutrición.

Josie Ann fue trasladada al Hospital Salem Memorial, en donde los doctores sufrieron para extraerle sangre debido a la excesiva baja de peso de la niña; luego descubrieron que sus niveles de azúcar apenas llegaban a los 10 miligramos y además, estaba severamente deshidratada.

Tristemente, los médicos no pudieron hacer nada por ella y la niña murió en la noche.

Josie Ann Abney was only 10 when she died. Her adoptive parents have been charged with abuse or neglect of a child. Investigators say it appears Josie starved to death. Salem, Mo residents are coming together tonight to remember her and to draw awareness to child abuse. pic.twitter.com/TPsFqaSqxx

— Jeff Bernthal (@JeffBernthal) October 14, 2020