Arrestan a un hombre por quemar carteles de campaña de Donald Trump

Autoridades del condado de Tulare, en el centro de California, anunciaron este martes el arresto de un latino sospechoso de prender fuego a una pila de heno que sostenía varios carteles políticos de la campaña de reelección del presidente Donald Trump y el congresista Devin Nunes.

El incidente fue reportado la noche del 10 de octubre cuando una pila grande de heno que estaba instalada sobre la carretera 80, y que sostenía cuatro carteles de la campaña del mandatario y del legislador, un férreo defensor del presidente, ardió en llamas.

Relacionado: Simpatizante de Trump insulta a barista de Starbucks que le pidió usar mascarilla

La pila de heno también sostenía una gran pancarta que decía en inglés “Diga No al Socialismo”, junto a la fotografía de Nunes.

El legislador, de 47 años. cobró notoriedad al dirigir el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que inició una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Por el presunto incendio intencional, los detectives del Departamento del Alguacil del condado de Tulare arrestaron a Adán Aguilar, de 43 años.

Después de dos días de investigación, el hispano fue identificado y tras originar una breve persecución fue detenido el pasado 12 de octubre, informaron hoy las autoridades.

Arsonists have forced a Tulare County farmer to get creative with his display supporting President Trump and Congressman Devin Nunes.

The haystack in Dinuba has been replaced with shipping containers. https://t.co/e512a4lnKB pic.twitter.com/NFndUCSzg8

— FOX26 News (@KMPHFOX26) October 13, 2020