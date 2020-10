Cómo usar la herramienta “Non-filers” del IRS para reclamar cheque de estímulo atrasado

Es importante que tengas toda tu información a la mano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si usted es uno de los potenciales beneficiarios del cheque de estímulo que debe someter información al Servicio de Rentas (IRS) para que el pago sea procesado, tiene dos opciones para realizar el procedimiento.

Millones de estadounidenses cuyos ingresos en el 2019 no superaron los $12,200; y en el caso de parejas, los $24,400, tienen el derecho de reclamar el dinero, según dispone CARES Act aprobada en marzo pasado en el Congreso de Estados Unidos.

Este grupo debe hacer trámites adicionales ya que el IRS no cuenta con la información necesaria para tramitar la ayuda porque los recipientes no están obligados de declarar impuestos debido a bajos ingresos. Los residentes elegibles deberán completar el proceso antes del 21 de noviembre, cuando se cumple la fecha límite.

Declaración de impuestos simplificada

Una de las opciones que tiene la persona es presentar una declaración de impuestos simplificada. Este documento puede presentarse por medio de un preparador de impuestos, un proveedor de software de impuestos o Free File del IRS.

La otra opción que promueve el IRS es la herramienta en línea “Non-filers”. En septiembre pasado, la agencia inició el envío de al menos 9 millones de cartas en todos los estados para alertar a los estadounidenses que serían acreedores de la ayuda, pero que deben solicitarla. La misiva le explica al destinatario que es necesario que suministre sus datos personales al IRS, por medio de la referida herramienta, incluso si no está generando ningún ingreso.

Ingresar sus datos a “Non-filers”

Si decide por esta segunda alternativa, es importante que, antes de iniciar el procedimiento desde la página IRS.gov mediante la opción “ingrese su información”, que cuenta con los siguientes datos:

• Nombre completo, dirección postal actual y una dirección de correo electrónico

• Fecha de nacimiento y número de Seguro Social válido

• Número de cuenta bancaria, tipo y número de ruta, si tiene uno, si quiere que le envíen el pago mediante depósito directo

• Número de identificación personal de protección de identidad (IP PIN) que recibió del IRS a principios de este año, si tiene uno. Los contribuyentes a quienes se les haya emitido previamente un PIN de protección de identidad pero lo perdieron, deben usar la herramienta Obtenga un IP PIN para recuperar sus números

• Licencia de conducir o identificación emitida por el estado, si tiene una

• Para cada hijo calificado: nombre, número de Seguro Social o número de identificación del contribuyente de adopción y su relación con usted o su cónyuge

¿Qué sigue si ya tiene la información requerida?

• De acuerdo con la página web del IRS, primero deberá crear una cuenta en el sitio web con su dirección de correo electrónico y número de teléfono; además de una identificación de usuario (ID) y contraseña (Password).

• Hecho esto, el sistema lo llevará a una pantalla donde ingresará su estado civil (soltero o casado que presentan en conjunto) e información personal. Es importante que se asegure de tener a la mano su número de Seguro Social válido y el de su cónyuge si estaba casado en el 2019, a menos que sea un “Casado presentando una declaración conjunta” con un miembro militar de 2019. Adicional, debe contar con el número de Seguro Social válido o un Número de identificación de contribuyente de adopción para cada dependiente que desee reclamar para el Pago de impacto económico.

• Seguidamente, debe marcar si alguien puede reclamarlo a usted o a su cónyuge como dependiente (“if someone can claim you as a dependent or your spouse as a dependent”).

• Complete su información bancaria si desea que se le deposite el dinero a su cuenta; de lo contrario, el IRS le enviará el pago en la forma de cheque en papel.

• La herramienta lo redirigirá a otra pantalla donde ingresará información personal para verificar su identidad. Para completar este paso, deberá ingresar información de su licencia de conducir (o identificación emitida por el estado). Si no tiene uno, déjelo en blanco.

Si ingresó la información correctamente, recibirá un correo electrónico del Servicio de atención al cliente de Free File Fillable Forms, que le indicará que ha enviado su información correctamente. Los formularios interactivos de Free File usarán la información para completar automáticamente un Formulario 1040 y transmitirlo al IRS para calcular el pago que le corresponde y enviarlo. De haber algún problema en el procesamiento de la solicitud, el servicio le indicará cómo arreglarlo.