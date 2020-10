Anciana suplica entre lágrimas volver a ver a su familia antes de morir

Mucho sentimiento ha generado un video compartido en Internet protagonizado por una anciana de 104 años, originario de Escocia, llamada Mary Fowler, la cual ha estado viviendo desde hace 7 meses en una residencia para adultos mayores y quien solicitó al personal del lugar algo muy especial.

Mary solicitó que la grabaran en video para que este fuera enviado a algunos miembros de su familia, a quienes les tiene una petición muy especial.

“Aquí me cuidan bien, pero quiero a mi familia. Se me está acabando el tiempo. Debo ver a mis hijos y hacer las cosas como solían ser. Por favor, ayúdame, ayúdame. Por favor, ayúdame… Este es mi derecho… me están cortando en pedazos. Debo ver a mis hijos”, suplica la anciana.

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx

