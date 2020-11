El Bronx está “cada vez peor”: madre de Junior Guzmán al recordarlo en su cumpleaños 18 en Catedral San Patricio de Nueva York

Lesandro “Junior” Guzmán Feliz hubiese cumplido 18 años ayer jueves, si no hubiese sido víctima de un macabro homicidio a machetazos en una bodega de El Bronx el 20 de junio de 2018.

Sus padres -Leandra Feliz y Lisandro Guzmán- y un grupo de parientes y amigos cercanos se reunieron ayer para elevar globos en su memoria, afuera de la Catedral de San Patricio en Manhattan.

“¡Listo! Justicia para Junior”, gritó la madre del adolescente antes de que el grupo soltara los globos de colores. Allí su padre dijo que todavía lamenta la pérdida. “Tengo que seguir con mi vida, pero extraño a mi hijo”, afirmó a Pix11.

El Bronx está “cada vez peor”, apuntó la señora Feliz cuando se le pidió que opinara sobre la violencia que ha vivido la ciudad este año pandémico.

Y cuando se le preguntó qué estaría haciendo su hijo al cumplir 18 años, respondió que estaría pensando en ir a la universidad para seguir una carrera en la aplicación de la ley. “Él era un bebé (…) estaría feliz por su cumpleaños número 18, porque soñaba con ser un conductor con licencia”, afirmó la madre, ama de llaves en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) del Hospital St. Barnabas, el mismo donde murió su hijo en el verano de 2018.

En junio pasado, en lo que hubiese sido su graduación de secundaria en la “Escuela Charter de Salud y Ciencia Dr. Richard Izquierdo”, sus ex compañeros lo incluyeron en un video homenaje y en el anuario de la clase 2020.

El infortunado quinceañero fue apuñalado fatalmente por una multitud de pandilleros “Trinitarios” en lo que la policía llamó “un caso de identidad equivocada”. La persecución y el salvaje asesinato de Guzmán Feliz acaparó titulares luego de que los últimos minutos de su vida fueron capturados en múltiples cámaras de vigilancia con detalles desgarradores.

El entonces comisionado de NYPD, James O’Neill, acostumbrado a lidiar con el crimen, afirmó que el video de ese homicidio “probablemente sea una de las peores cosas que haya visto” en su vida.

Cinco jóvenes fueron condenados en octubre de 2019; otros pandilleros más esperan juicio por su presunta participación en el ataque.

