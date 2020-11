Contralor demanda a alcaldía de Nueva York por no entregar reportes sobre manejo del coronavirus

Scott Stringer, contralor de NYC y aspirante a la alcaldía, está demandando al gobierno municipal de Bill de Blasio por no entregar los registros relacionados con su respuesta a la crisis del COVID-19.

La demanda, presentada ayer en la Corte Suprema de Manhattan, acusa al Ayuntamiento de no cumplir con una citación emitida por Stringer en junio como parte de la investigación de la Contraloría.

“La negativa de la Ciudad de cumplir de manera oportuna y completa con la citación está impidiendo y frustrando la capacidad del Contralor para completar la Investigación”, se lee en la demanda.

En mayo, Stringer lanzó la investigación sobre el manejo de la pandemia por parte de la alcaldía y dijo que quería saber “qué sabíamos, cuándo lo supimos y qué hicimos al respecto”.

“Esta investigación ayudará a los neoyorquinos a comprender cómo se desarrollaron las estrategias para proteger la salud pública y aprender de lo que funcionó y lo que no funcionó para mejorar los esfuerzos futuros de respuesta a emergencias”, dijo Stringer en una conferencia de prensa ayer afuera del Ayuntamiento, mientras NYC ya vive una segunda ola de coronavirus.

Un informe reciente de su oficina estimó que la Ciudad ha “incurrido o comprometido $4.95 mil millones de dólares en gastos relacionados con COVID” en los años fiscales 2020 y 2021.

El contralor, cuya oficina está facultada para investigar todos los asuntos relacionados o que afecten las finanzas municipales, ahora quiere que un juez obligue a la Ciudad a entregar los registros relevantes antes de la víspera de Año Nuevo.

“Ellos están caminando lentamente esto. No quieren que hagamos nuestra debida diligencia”, criticó Stringer. “Realmente no sé lo que están escondiendo. Pero ya tuve suficiente”.

La citación solicitó datos de cinco agencias de la Ciudad: la oficina del alcalde, el Departamento de Salud e Higiene Mental, Manejo de Emergencias, el Departamento de Bomberos (FDNY) y Health + Hospitals, y había establecido una fecha límite del 31 de julio para la información.

“Suena como un político que se postula para alcalde, no alguien enfocado en la crisis de salud pública en cuestión”, comentó en respuesta a la demanda Bill Neidhardt, portavoz de De Blasio, citado por New York Post.

As we stare down a potential second wave, this investigation has become even more vital.

New Yorkers deserve to know what we knew, when we knew it, and what we did about it.https://t.co/64PMJdFjnV

— Scott M. Stringer (@NYCComptroller) November 19, 2020