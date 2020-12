Starbucks dará café gratis a los integrantes del ejército y trabajadores de salud durante diciembre

El gigante del café estará ofreciendo más de 1 millón de tazas de café gratis a los trabajadores que se encuentran en la primera línea en algunas tiendas participantes de Starbucks de los Estados Unidos durante el mes de diciembre.

El gesto es una respuesta al reciente aumento de casos y hospitalizaciones de COVID-19. Starbucks fue una de las primeras compañías en ofrecer un regalo a las personas que trabajan en combatir la pandemia.

Desde el 25 de marzo la compañía ofreció más de 2 millones de tazas de café gratis a los cientos de trabajadores durante marzo y mayo. Su fundación también ha donado más de $1 millón de dólares en apoyo a los socorristas entre equipo de protección personal, artículos médicos y apoyo en salud mental.

“Ha sido un año extraordinariamente difícil, especialmente para los trabajadores de primera línea que sirven a nuestras comunidades”, dijo Virginia Tenpenny, vicepresidenta de Impacto Social Global de Starbucks en el blog de la compañía. “Queremos mostrar nuestra profunda gratitud a quienes nos apoyan y protegen cada día con un pequeño gesto de amabilidad y una taza de café”.

La oferta estará disponible para quienes trabajan como como proveedores de atención médica, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud pública, farmacéuticos, despachadores, bomberos, paramédicos, policías, dentistas, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, también para personal de hospitales como conserjes, de limpieza, seguridad y militares en servicio activo.

As a small gesture of our gratitude, Starbucks is giving front-line responders a free tall brewed coffee throughout the month of December at participating U.S. stores. Learn more: https://t.co/ldDfwU8PrX pic.twitter.com/CmX3Mtgi1d

— Starbucks News (@StarbucksNews) December 1, 2020