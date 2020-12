Nancy Pelosi: Nuevo paquete de estímulo bipartidista por coronavirus sería aprobado la próxima semana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que llegó “el momento” para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico bipartidista en el marco de la sesiones en el Congreso de Estados Unidos para darle paso a una nueva ley de presupuesto y evitar un cierre de Gobierno.

En una conferencia de prensa en el Capitolio este viernes, Pelosi declaró que nueva legislación sería aprobada la semana próxima.

Los legisladores tienen hasta el 11 de diciembre para aprobar financiamiento adicional para mantener abiertas y operantes las agencias gubernamentales antes de que acabe este año.

Aunque la ley de gastos sería escrita primero, se espera que la legislación de estímulo económico también esté lista para antes de que culmine el plazo del 11 de diciembre.

En ese sentido, la líder cameral indicó que la conversación ayer con su contraparte en el Senado, Mitch McConnell, fue productiva.

“Este es el momento”, dijo Pelosi sobre las negociaciones.

La líder demócrata agregó que la Cámara no abandonará sus labores hasta que se alcance un acuerdo.

“No podemos marcharnos sin esto”, insistió.

“El tono de nuestras conversaciones es uno que es indicativo de la decisión de hacer el trabajo”, declaró Pelosi en el encuentro con reporteros.

“Los republicanos en el Senado cada vez comprenden más la urgencia y el líder McConnell debe escuchar sus llamados así como el de las millones de familias estadounidenses que están batallando”, dijo por su parte el senador demócrata Chuck Schumer.

“El reporte de desempleo es una advertencia estridente que una recaída en la recesión es inminente y debe servir como un llamado de alerta para todos los que están del lado de un alivio bipartidista verdadero y de emergencia”, agregó Schumer.

Tune in as I hold my weekly press conference in Washington. https://t.co/H2zVkyboLX — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 4, 2020

Senadores de ambos partidos presentaron borrador de ley de estímulo

Las declaraciones de los funcionarios se dan luego de que esta semana un grupo de senadores de ambos partidos presentaran un borrador de ley que busca agilizar las negociaciones para la aprobación de un nuevo paquete de estímulo.

En declaraciones conjuntas, Pelosi y Schumer le dieron el visto bueno preliminarmente a la pieza legislativa, esto a pesar de que la delegación que representan impulsaba una medida para una inversión no menor a los $2 billones de dólares.

Pelosi se inclina ahora a un monto menor ante la inminencia de la llegada de la vacuna contra el coronavirus y del presidente electo Joe Biden a la Casa Blanca en enero.

El plan bipartidista valuado en $908, 000 millones no incluiría una segunda ronda de cheques de estímulo, como esperan muchos. Sin embargo, lo anterior no está del todo descartado; de no considerarse dentro de una ley este año, podría ser parte de otra legislación a partir del próximo.

Sin embargo incluye provisiones para extender las ayudas por desempleo, más fondos para estados y gobiernos locales, así como para el programa SNAP (Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria) y centros de cuido de niños. Además, el plan extiende el Programa de Protección de Sueldo (PPP) aplicable a pequeños negocios.

Alcaldes impulsan aprobación

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos instó hoy al Congreso a que no vaya al receso tradicional por las fiestas de fin de año sin aprobar un paquete de ayuda económica para los afectados por la pandemia de la COVID- 19.

“Los alcaldes ven, complacidos, que el Congreso finalmente está llegando a un entendimiento en la discusión de un paquete de estímulo bipartidista”, señaló en una declaración el presidente de la entidad Greg Fischer, el alcalde de Louisville, en Kentucky.

“Es ahora crucial que los legisladores incluyan asistencia directa y flexible para que las ciudades de todo tamaño respondan al resurgimiento de coronavirus, contrarresten las pérdidas económicas relacionadas con la COVID-19 y promuevan la recuperación económica”, añadió.