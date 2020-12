Solo 25 de 249 congresistas republicanos dicen que Joe Biden ganó las elecciones

WASHINGTON, DC – Casi un 90% de los republicanos que integran la Cámara y el Senado se abstiene de confirmar quién ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que se impuso el candidato demócrata Joe Biden, según una encuesta difundida este sábado por el diario The Washington Post.

La publicación consultó los equipos de los 249 miembros del partido del presidente Donald Trump en el Congreso sobre tres aspectos: quién ganó la contienda presidencial; si apoya o se opone a los esfuerzos de Trump para reclamar la victoria; y si reconocerán a Biden si gana la mayoría en el Colegio Electoral.

The Post asked every GOP member of Congress this week three basic questions, including: "Who won the election?"

The results:

🗳️ Just 25 acknowledge Biden’s win.

🐘 Two of them said Trump had won.

🚫 222 of them were unclear or did not answer. https://t.co/hzrbTvyu0x

— The Washington Post (@washingtonpost) December 5, 2020