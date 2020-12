Jack Dorsey, CEO de Twitter, dona $15 millones de dólares a los programas piloto de ingreso universal en Estados Unidos

Jack Dorsey, el director general de Twitter, donó $15 millones de dólares a los programas piloto de ingreso universal en Estados Unidos.

Se trata del segundo regalo que Dorsey realiza a un grupo de alcaldes que planean trabajar juntos para lanzar programas piloto de ingreso básico universal. El dinero se entrega en forma de efectivo a los estadounidenses sin condiciones con el fin de exacerbar la desigualdad de ingresos.

La coalición de alcaldes fundó en junio el grupo de “Alcaldes por un Ingreso Garantizado” que se ha comprometido a explorar pagos directos y recurrentes en efectivo a los miembros de la comunidad y para abogar por un programa similar en todo el país.

“Como alcaldes, nuestros problemas pueden parecer diferentes de una ciudad a otra, pero estamos unidos en nuestro deber de garantizar la seguridad económica de nuestros residentes, y es inaceptable que la gente que tiene dos o tres trabajos no pueda cubrir las necesidades básicas”, dijo Michael Tubbs, alcalde de Stockton, California y fundador del grupo a través de un comunicado de prensa.

Thank you Mayor and to all the Mayors of @mayorsforagi for these universal basic income pilots! I hope they inform federal policy in the future. https://t.co/6ItPWx3Lld

— jack (@jack) December 8, 2020