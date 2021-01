Krispy Kreme inicia el año de una manera dulce y está ofreciendo dos docenas de donas por $12 dólares

Krispy Kreme está iniciando el 2021 con una promoción de donas llamada “Four Days of Glaze“. A partir de la víspera de Año Nuevo y hasta el domingo 3 de enero podrás conseguir dos docenas de donas glaseadas por $12 dólares.

“Mientras reflexionamos sobre el 2020 y pasamos la página al 2021, queríamos extender una cálida señal de aprecio a todos aquellos que han ayudado a hacer este año lo más dulce posible”, dijo Dave Skena, director de marketing de Krispy Kreme Doughnuts, en una declaración, asegurando que se trata de la mejor promoción en el año de la compañía.

El paquete estará disponible a través de los servicios de pickup, drive-thru y la compra directa en las sucursales participantes de Krispy Kreme en Estados Unidos.

Starting TODAY!🙌 As a thanks for sharing joy w/ us all year, enjoy 2 dozen Original Glazed 🍩s for $12 at participating shops.

Participating US shops only. Thurs 12/31 – Sun 1/3 only. Not valid for delivery. Cannot be combined w/other offers. All info-> https://t.co/eJ3zsW6Qz8 pic.twitter.com/w9R5jveVAP

