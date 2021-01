¿Por qué 14 millones de contribuyentes podrían sufrir una demora en la entrega de su cheque de estímulo por parte del IRS?

El segundo cheque de estímulo podría retrasarse para algunos contribuyentes según una advertencia realizada por el Servicio de Rentas Internas (IRS) y por las principales compañías de software de preparación de impuestos.

El problema es que los pagos depositados de manera directa terminaron en cuentas bancarias temporales o alternativas utilizadas para recibir la primera ronda de pagos de estímulo que las empresas habían cerrado. Estos incluyen los servicios de transferencia de reembolsos usados con el software de preparación de impuestos y de las tarjetas de débito prepagadas.

El retraso en el depósito del segundo cheque de estímulo podría afectar hasta 14 millones de personas que podrían contar con ingresos más bajos y estar entre las personas que más podrían necesitar el dinero de estímulo, según confirmó una fuente de la industria bancaria a NBC News.

Después que la nueva legislación fue aprobada, la segunda ronda de pagos de cheques de estímulo empezó la distribución de $600 dólares desde la noche del 29 de diciembre a través de depósito directo por parte del IRS.

Cuando algunos de los beneficiarios comenzaron a rastrear su cheque de estímulo a través de la herramienta Get My Payment se sorprendieron al ver un número de cuenta bancaria diferente que figuraba como el suyo, sin embargo, en su cuenta bancaria no existía dinero del depósito.

Un problema similar surgió durante la entrega del primer cheque de estímulo en abril. Algunos de los contribuyentes utilizaron los servicios de Transferencia de Reembolso que les permite pagar a su preparador de impuestos con el propio reembolso, una opción que es atractiva para algunos declarantes que también registraron pagos retrasados debido a un error administrativo.

Para que la transferencia del reembolso funcione, el preparador de impuestos crea una cuenta bancaria temporal para recibir el reembolso, después toma su parte y luego pasa el resto del dinero al declarante y cierra la cuenta. Pero el IRS usó la cuenta bancaria cerrada en el archivo dejando algunos de los fondos en el limbo.

Dependiendo de la situación, algunos de estos contribuyentes seguirán recibiendo sus fondos depositados directamente en su cuenta bancaria o en una tarjeta de débito prepaga recargable. Sin embargo, otros podrían enfrentar mayores retrasos al recibir un cheque en papel o recibiendo su crédito en el momento de declarar sus impuestos del 2020.

En algunos de los casos el dinero fue enviado a una cuenta diferente a la del primer pago de estímulo, según informó la compañía de preparación de impuestos H&R Block.

The IRS Get My Payment website may display an account number you don’t recognize. If you took a Refund Transfer, it may be reflecting that account number. Check your 2019 return to confirm.

— H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021