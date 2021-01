¿Por qué la web del Departamento de Estado “acabó” mandato de Trump este lunes?

Hay personas que no saben esperar.

Un “empleado descontento” modificó este lunes una web del Departamento de Estado de EE.UU. en la que se aseguraba que el mandato del presidente Donald Trump expiraba este lunes, lo que elevó la confusión en las redes sociales sobre si el mandatario tenía previsto dimitir antes de que se agote su mandato, el 20 de enero.

La sección con la biografía de Trump en la web oficial del Departamento de Estado fue reemplazada este lunes por el texto “el mandato de Donald J. Trump finalizó el 11-01-2021”, con un texto similar en el apartado del vicepresidente, Mike Pence.

Hey, @StateDept, what do you know that the rest of us don't?

"Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00." pic.twitter.com/Ntl1BSqsb9

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 11, 2021