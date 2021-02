Barack y Michelle Obama preparan nuevas producciones para Netflix

Barack Obama, luego de haber ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos, se volcó a una de sus pasiones: el cine.

‘Higher Ground’ es su propia productora de contenidos audiovisuales que fundó junto a su esposa, Michelle, y desde 2018 está dedicada a trabajar para Netflix con varios proyectos de series y películas.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

— Netflix (@netflix) May 21, 2018