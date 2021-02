Golpea a empleada de supermercado por pedirle que usara mascarilla

Pareciera ser que las discusiones y peleas que desencadena el uso de la mascarilla han ido a la alza desde que inició la pandemia, pues a casi un año de haber iniciado las medidas sanitarias para protegernos del coronavirus, hay quienes aún se niegan a seguirlas.

Ese parece ser el caso de una clienta de un supermercado King Soopers ubicado en Pakrer, Colorado, la cual fue captada por una de las cámaras de seguridad de la tienda justo en el momento en el que tuvo una acalorada discusión con una empleada.

La mujer se encuentra caminando por uno de los pasillos del supermercado y poniendo productos en su carrito, sin usar mascarilla, cuando de repente aparece la empleada para comunicarle que el uso de este es obligatorio.

Todo parece indicar que la clienta del supermercado se molestó y le propinó un fuerte golpe en el rostro a la empleada para posteriormente salir huyendo del lugar.

We need your help to ID a suspect. The Cottonwood King Soopers employee said they were slapped by the suspect, Feb 3 at approx 5:50 pm. The suspect refused to wear a mask despite being asked several times & ran from the store afterward. email btberry@parkeronline.org w/info pic.twitter.com/qsGMuftiI9

— Parker Police Dept. (@ParkerPolice) February 10, 2021