Cara Delevingne y Jaden Smith ya no ocultan su amor, fueron captados en romántico beso

Parece que el paso del día de los enamorados despertó muchos sentimientos en los famosos, pues mientras unos publicaban cómo habían pasado esta fecha a lado de sus parejas, otros anunciaban un embarazo; incluso hubo unos que hasta hicieron público su rompimiento.

Y los que, sin duda, han acaparado las miradas y sorprendido a todos con su ‘nuevo romance’ son el cantante Jaden Smith y la modelo Cara Delevingne luego de ser vistos besándose y en una situación muy de novios.

Fue el medio británico Daily Mail el encargado de difundir las imágenes de la pareja, mientras ambos se daban visibles muestras de cariño en una calle de West Hollywood, California, en lo que sería el encuentro de una cita. Además, Jaden le regaló un enorme ramo de rosas rojas a la modelo.

Oh la la! Cara Delevingne kisses Jaden Smith as he gives her a HUGE bouquet of roses on Valentine's Day https://t.co/Eax7My48DI

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 15, 2021