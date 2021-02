Los nietos de Joe Biden lo sorprenden con este regalo en honor al Día de los Presidentes

Pasó el Día de los Presidentes en los EE. UU. y los nietos de Joe Biden le compraron algunos obsequios muy especiales en honor a la ocasión.

Si bien el Día de los Presidentes se originó como un día festivo por el cumpleaños de George Washington, desde entonces se ha considerado una celebración general de los líderes del país a lo largo de los años.

Teniendo en cuenta que Biden es el miembro más nuevo de ese grupo único, sus seres queridos se aseguraron de que se vistiera acorde con una gorra de ‘Camp David’ y una chaqueta de cuero, ambas adornadas con el sello presidencial.

We bought him some swag since it’s Presidents’ Day weekend and he’s “literally” President. pic.twitter.com/RpcE7Q8ugC

— Naomi Biden (@NaomiBiden) February 14, 2021