La fundación benéfica de Beyoncé otorgará hasta $1,000 dólares a víctimas de la tormenta de invierno en Texas

Una mortal ráfaga de invierno cambió la vida de millones de personas en Texas y Beyoncé está brindando un apoyo muy necesario a esas innumerables familias atrapadas en la tormenta.

Su fundación de asistencia social ‘BeyGOOD’ se ha asociado con Adidas y la organización benéfica ‘Bread Of Life’, con sede en Houston, para otorgar ayuda financiera a quienes actualmente sufren las secuelas de la tormenta Uri.

Visit @BreadoflifeH for more information on assistance.

We send our prayers to those impacted by the winter storm. pic.twitter.com/Tqpf7kxmij

— BeyGOOD (@BeyGood) February 19, 2021