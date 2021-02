El aterrador momento cuando un motor de un vuelo de United Airlines se incendia en el aire y caen fragmentos sobre una población de Colorado

Un Boeing 777-200 de United Airlines con destino a Honolulu sufrió un incendio en uno de sus motores poco después de despegar del aeropuerto de Denver.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA) el vuelo 328 de United Airlines viajaban 231 pasajeros y 10 integrantes de la tripulación. Después de registrarse el incendio la aeronave regresó al aeropuerto de Denver donde aterrizó.

Las imágenes del motor fueron compartidas en las redes sociales y mostraron los fragmentos esparcidos por varios vecindarios de Broomfield en Colorado. Las fotografías revelan una parte del motor frente a una casa. La policía de Broomfield compartió en Twitter imágenes de otros fragmentos de la aeronave.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021