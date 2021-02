Así reacciona el mundo del deporte ante el accidente de Tiger Woods

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras hacerse público el grave accidente automovilístico que sufrió Tiger Woods, uno de los más grandes en la historia del deporte estadounidense, y la posterior cirugía por las serias lesiones en sus piernas, las redes sociales han estallado en todo tipo de reacciones de atletas, expresidentes y celebridades no se hicieron esperar. Estas son algunas de las más destacadas.

El considerado como el mejor golfista de la historia, el también estadounidense Jack Nicklaus no podía ser indiferente ante el accidente de quien amenazaba su lugar en el golf. El 18 veces campeón de majors junto a su esposa Barbara le desean lo mejor a Woods.

“Barbara y yo acabamos de enterarnos del accidente de Tiger y, como todos los demás, estamos profundamente preocupados. Queremos ofrecerle nuestro más sincero apoyo y nuestras oraciones en este momento difícil. Únase a nosotros para desearle a Tiger una cirugía exitosa y todo lo mejor para una recuperación completa”, escribió Nicklaus.

Barbara and I just heard about Tiger’s accident, and like everyone else, we are deeply concerned. We want to offer him our heartfelt support and prayers at this difficult time. Please join us in wishing Tiger a successful surgery and all the best for a full recovery. — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) February 23, 2021

“Pelea, Tiger Woods, como el campeón que eres para tus hijos y el mundo. Amor y oraciones”, deseó la leyenda del boxeo Mike Tyson.

Fight @tigerwoods like the champion you are for your kids and the world. Love and prayers — Mike Tyson (@MikeTyson) February 23, 2021

“Rezando por mi hermano Tiger Woods ya que todos esperamos ansiosos más noticias. Pensando en él y en toda su familia”, manifestó el expelotero Alex Rodríguez.

Praying for my brother @TigerWoods as we all anxiously await more news. Thinking of him and his entire family. 🙏 https://t.co/jpWbI3cLvO — Alex Rodriguez (@AROD) February 23, 2021

“Mis oraciones para Tiger Woods”, aseveró el mayor medallista olímpico de la historia Michael Phelps.

“¡Recuperate pronto Tiger Woods! Orando por ti y tu familia. Dios siempre tiene el control. Mantente fuerte”, expresó uno de los mejores basquetbolistas de la actualidad, Stephen Curry.

Heal up quickly @TigerWoods! Praying for you and your family. God is in control always. Stay strong — Stephen Curry (@StephenCurry30) February 23, 2021

“Mis pensamientos están con Tiger Woods. Espero que no sea tan grave como parece”, aseveró Gary Lineker, exfutbolista y célebre presentador deportivo inglés.

Thoughts are with @TigerWoods. Hope it’s not as serious as appears. 🤞🏻🤞🏻 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 23, 2021

“Me duele el estómago ahora mismo. Estoy orando por Tiger Woods y esperando que tenga una recuperación increíble. Pensando en toda su familia y equipo, ya que todos enviamos nuestros mejores deseos. Sabemos que TW es un luchador. Mejorate pronto Tiger”, publicó Justin Thomas, uno de los mejores golfistas del momento.

Sick to my stomach right now. Praying for @TigerWoods and hoping for an amazing recovery. Thinking about his entire family and team, as all of us are sending our best wishes. We know TW is a fighter. Get well soon 🐅!!! — Justin Thomas (@JustinThomas34) February 23, 2021

El accidente de Tiger Woods ocurrió al rededor de las 7:12 a.m. al sur del centro de Los Ángeles en los límites de las comunidades de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes.

