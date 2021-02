Ximena Duque revela los duros motivos por los que no pudo amamantar a su bebé

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ximena Duque abrió su corazón y compartió con sus seguidores la difícil experiencia que le ha tocado vivir tras dar a luz a su hija Skye y así dar ánimo a otras madres que estén atravesando por algo similar.

Recordemos que la actriz se contagió de Covid-19 durante su embarazo, lo que lo tornó algo complicado y tuvo que ser internada con un cuadro de neumonía del cual se pudo reponer, pero su labor de parto de más de 20 horas la dejó muy agotada.

Explica que no podía ni levantarse por la falta de fuerza, así que tocaba recuperarse para poder atender a su hija: “Tenía que ponerme fuerte porque si yo no estoy fuerte para mi hija, ¿quién va a estarlo?”, relató en una serie de Stories en Instagram.

Además, contó lo mucho que lloró al darse cuenta que la situación le afectó porque añoraba darle el pecho a Skye, pero no le quedó más remedio que aceptar no haberlo logrado:

“No me salía”, explicó. “Me traumé, me frustré, lloré, peleé, pataleé, hasta que dije, ‘ya no más, Ximena no te tortures más'”, siguió compartiendo en su red.

Y es que las razones pueden ser infinitas, desde que su recién nacida simplemente no quería la leche materna, pues se había acostumbrado al biberón, entre otras, como haber padecido el virus que la atacó.

“Mi teoría es que ella probó primero el biberón y es mucho más fácil tomar leche de una botella, se acostumbró y ella no quiere hacer el trabajo de chupar el pezón”, manifestó Duque a sus más de 4 millones de followers.

Finalmente, terminó revelando la enseñanza que le dejó esta experiencia y envió un mensaje especial a todas las mujeres que pasan por lo mismo:

“Mujeres, les voy a decir una cosa, no se sientan mal o les dé miedo a que las juzguen. Hay mujeres que pueden amamantar muy bien por meses, pero hay otras que no se nos da tan fácil. Que no les dé pena ni miedo, el que juzgue, que juzgue”, concluyó.

