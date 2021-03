Britney Spears podría ser la próxima gran entrevista de Oprah Winfrey

Después de la entrevista con el príncipe Harry y Meghan Markle, está claro que Oprah Winfrey es en quien confiar.

Es por eso que Britney Spears finalmente podría estar lista para abrirse a sus fanáticos y estaría dispuesta a compartir su versión de la historia de su vida en una reunión con Oprah.

Una fuente reveló a Entertainment Tonight sobre las posibilidades de que esta entrevista se dé en un futuro.

“Britney ha considerado hablar sobre su pasado, principalmente porque no siente que otros deberían contar su historia. Ella siempre ha odiado hacer entrevistas, pero si alguna vez da ese paso, lo más probable es que Oprah sea su primera opción”, comentó al medio de espectáculos.

También agregó que Spears ha estado mucho más feliz por el gran apoyo de sus fans, quienes esperan verla sentarse con Winfrey para una entrevista reveladora y no han parado de hacérselo saber en redes sociales.

“Ha recibido millones de mensajes de fanáticos en las redes sociales y se siente mucho más comprendida”, dijo.

No one touches her as an interviewer lmaoooooo pic.twitter.com/D7LxPMLyc3

Now that Oprah has taken down the Monarchy, the next logical step is taking down Britney Spears' father

— Chris cross, big apple sauce 🗽 (@iamChrisVolpe) March 18, 2021