Cómo son el cheque de estímulo de papel y la tarjeta de débito EIP que está enviando el IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS) está enviando el tercer cheque de estímulo a los estadounidenses que reúnen los requisitos necesarios. La primera ronda inició un día después de que el presidente Joe Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Americano.

El IRS enviará tandas de pagos semanales y la segunda ronda está prevista que llegue a las cuentas bancarias este miércoles 24 de marzo. La agencia continuará enviando los pagos a lo largo de 2021.

Para agilizar los pagos el IRS tratará de enviar la mayor parte del dinero mediante depósito directo. Pero para agilizar los pagos que no puedan enviarse directamente a las cuentas bancarias, el IRS también enviará cheques en papel y tarjetas de débito prepagadas por correo.

El IRS está solicitando que si no recibes un depósito directo antes del 24 de marzo deberás estar atento al correo para recibir tu cheque de estímulo o tu tarjeta de débito precargada, conocida como tarjeta de pago por impacto económico, o tarjeta EIP.

El IRS advirtió que podrás recibir tu cheque de estímulo de una manera diferente al de las rondas anteriores. Esta es la razón por la que debes estar al pendiente del correo.

El IRS ha dado a conocer cómo lucirán los cheques de papel y las tarjetas de débito prepagadas EIP que contienen los pagos de $1,400 dólares, que en ambos casos, llegarán en un sobre color blanco del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La forma más rápida de rastrear tu pago es utilizar la herramienta “Get My Payment” del IRS, donde puedes seguir su trayectoria.

Si tu pago llega por correo, deberás estar atento a tu buzón. También puedes utilizar el servicio gratuito de USPS llamado Informed Delivery que te permite saber cuando llegará tu correo.

En esta ocasión, el cheque en papel tendrá un aspecto similar, pero sólo estará etiquetado como “pago por impacto económico”. El presidente Joe Biden decidió no poner su nombre en los cheques de estímulo para asegurarse de que los cheques de $1,400 dólares no se retrasaran más de lo necesario.

La Tarjeta de Pago por Impacto Económico, llamada Tarjeta EIP, es una tarjeta de débito prepagada que el Tesoro de Estados Unidos utilizó como alternativa a los depósitos directos y a los cheques en papel para distribuir algunos pagos de estímulo en las dos rondas anteriores en el marco de la Ley CARES y del proyecto de ley de ayuda de COVID-19 en diciembre.

MetaBank será el encargado de enviar por correo la tarjeta EIP en caso de que cumplas con los requisitos de elegibilidad. El sobre incluye instrucciones sobre cómo activar y utilizar tu tarjeta o podrás visitar el sitio web de la tarjeta EIP para activarla y resolver algunas dudas.

Las tarjetas de débito EIP llevan el nombre de Visa en el anverso y MetaBank N.A., que emite las tarjetas, en el reverso.

