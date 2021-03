¿Cómo cobrar el tercer cheque de estímulo?

Ahora que el Presidente Joe Biden firmó el Plan de Rescate Americano la tercera ronda de Pagos de Impacto Económico (EIP) el Servicio de Rentas Internas (IRS) podrá empezar a pagar los cheques de estímulo de $1,400 dólares a los estadounidenses.

Se estima que alrededor del 85% de los hogares en el país recibirán cheques de estímulo directo a través de tres formas distintas: un depósito directo, un cheque en papel o mediante una tarjeta de débito prepagada EIP.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos enviará los pagos en función de la información que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene en sus archivos cuando llegue el momento de enviarte tu pago. Si eres uno de los contribuyentes que reciben la devolución de impuestos a través de un depósito directo, entonces deberías recibir el pago del estímulo directamente en tu cuenta bancaria. Sin embargo, si existe algún problema con tu cuenta o no tienes un depósito directo registrado con el IRS, tu pago llegará por medio de un cheque de papel o tarjeta de débito prepagada EIP.

La Tarjeta de Pago por Impacto Económico, (también conocida como Tarjeta EIP), es una tarjeta de débito prepagada que el Tesoro de Estados Unidos utilizó como alternativa a los depósitos directos y a los cheques en papel para distribuir algunos pagos de estímulo en las dos rondas anteriores en el marco de la Ley CARES y del proyecto de ley de ayuda COVID-19 de diciembre.

MetaBank, el agente financiero del Tesoro, enviará por correo las tarjetas EIP a los beneficiarios que cumplan los requisitos. Cada envío incluirá instrucciones sobre cómo activar y utilizar la tarjeta. También podrás visitar el sitio web de la tarjeta EIP para activarla y saber más sobre cómo utilizarla en caso de que recibas una de ellas.

La tarjeta EIP funciona como cualquier otra tarjeta de débito Visa que tendrás que activarla cuando la recibas. Podrás utilizarla para realizar compras en los lugares en los que se aceptan tarjetas de débito, obtener dinero en efectivo en los cajeros automáticos de la red y transferir fondos a tu cuenta bancaria personal sin ninguna comisión.

Hay varias maneras de acceder al efectivo utilizando tu tarjeta EIP, pero recuerda que pueden existir límites en la cantidad que puedes retirar en un momento dado. La red de cajeros de MetaBank ofrece estas instrucciones para obtener dinero en efectivo de tu tarjeta EIP junto con otras preguntas frecuentes.

No existe ningún tipo de comisión por retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos de la red que llevan las marcas AllPoint o MoneyPass, pero pueden aplicarse comisiones si utilizas un cajero automático fuera de la red.

Para obtener dinero en efectivo, simplemente deberás introducir tu PIN de 4 dígitos y seleccionar “retirar dinero” en la opción de “cuenta corriente”.

Para localizar los cajeros automáticos que están libres de cargos dentro de la red, utiliza el localizador de cajeros automáticos de Money Network EIP Card que se encuentra en el sitio EIPCard.com o en la aplicación móvil de Money Network que está disponible para los sistemas iOS y Android.

Los cajeros automáticos cuentan con un límite de retiro diario de $1,000 dólares por transacción, aunque en algunas ocasiones los límites del banco pueden ser menores.

La forma más fácil de obtener devoluciones en efectivo con tu tarjeta es en los lugares donde ya realizas tus compras, como las tiendas de comestibles y de conveniencia.

En algunos puntos de ventas se aplican límites a las transacciones de $2,500 dólares por día pero el límite de devolución por comercio puede ser inferior.

Para más información deberás consultar el acuerdo con la tarjeta en línea en el sitio EIPCard.com.

Podrás acudir a cualquier sucursal de un banco para retirar dinero en efectivo, pero ten en cuenta que podrían aplicarte algunas comisiones en los siguientes casos al retirar efectivo:

Los bancos podrían aplicar un límite en el retiro de tu dinero por día de hasta $2,500 dólares por transacción.

Hoy en día parece que lo único que llega por correo son facturas y anuncios, pero en las próximas semanas podría haber una carta muy importante para ti. Las tarjetas EIP llegarán en sobres blancos con la dirección del remitente “Money Network Cardholder Services” de MetaBank con sede en Omaha, Nebraska. Los sobres también tendrán el sello del IRS en la esquina superior izquierda.

El IRS y VISA han proporcionado un ejemplo de cómo es el sobre en el que podría llegarte tu tarjeta de débito EIP:

A 2nd round of Economic Impact Payments (EIP) has been approved. Americans can use their EIP Visa prepaid debit cards to make purchases, transfer funds, pay bills and more. For more info about EIP, visit the IRS website or https://t.co/Wixey0vL0Q to learn more. pic.twitter.com/AFqvYDBoeW

— Visa Security (@VisaSecurity) January 15, 2021