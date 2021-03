A diferencia de Trump, el nombre del presidente Biden no estará impreso en el cheque de estímulo de $1,400 dólares

Después de que la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el proyecto de estímulo de $1.9 billones de dólares, los ciudadanos se están preguntado si el cheque de estímulo contará con el nombre y la firma del presidente Joe Biden impreso en los cheques de estímulo que el Servicio de Rentas Internas (IRS) enviará en los próximos días.

La respuesta es sencilla, el nombre de Biden NO aparecerá en el tercer cheque de estímulo. Esta es la razón:

Cuando se emitió el primer cheque de estímulo producto de la Ley CARES en 2020, el expresidente Donald Trump cumplió un capricho y decidió que el cheque llevaría impreso su nombre y firma. A pesar de la advertencia de los críticos y expertos en que su decisión provocaría un mayor retraso de los pagos, Trump puso su nombre y firma en los cheques de estímulo, según lo reveló un informe del periódico The Washington Post.

“Estoy seguro de que la gente estará muy contenta de recibir un cheque grande y hermoso y de que mi nombre esté en él”, anunció el expresidente. Trump fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos que firmó un cheque del Departamento del Tesoro.

Este martes la secretaría de prensa de la administración Biden, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden no creía que la inclusión de su firma en los cheques “fuera una prioridad o un paso necesario” y añadió que la prioridad de la administración es “que los cheques lleguen lo más rápido posible a los ciudadanos”.

Sin embargo, la secretaria de prensa declaró que los cheques físicos serían firmados por un funcionario de carrera de la Oficina del Servicio Fiscal, aunque la prioridad es enviar los pagos en depósito directo siempre y cuando sea posible, ya que éstos llegarán de una forma más rápida a las familias.

“Estamos haciendo todo lo posible para agilizar los pagos y no retrasarlos, por lo que el nombre del Presidente no aparecerá en la línea del cheque de estímulo en esta ronda. No se trata de él. Se trata de que la ayuda llegue al pueblo estadounidense, serán casi cerca de 160 millones de personas”, dijo Psaki.

NEW: Press sec. Jen Psaki confirms stimulus check payments will not have Pres. Biden's name on them, as stimulus checks under Pres. Trump did: "This was not about him, this was about the American people getting relief." https://t.co/wb6sWr6LAx pic.twitter.com/MvZpFGF5ZW

— ABC News (@ABC) March 9, 2021