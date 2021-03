¿Qué está retrasando los pagos del tercer cheque de estímulo en parejas que reciben el dinero en dos pagos? 

El IRS comenzó a enviar la semana pasada cheques de estímulo por valor de $1,400 dólares a millones de ciudadanos pero algunos están viendo que solo están recibiendo la mitad del dinero que esperaban.

El Presidente Joe Biden anunció el martes que esta semana se habían efectuado más de 100 millones de pagos de estímulo. La segunda tanda de pagos de $1,400 dólares comenzó a llegar a las cuentas bancarias a partir del miércoles 24 de marzo y el resto será enviado en forma de cheque de papel o mediante una tarjeta de débito.

Sin embargo, durante la primera ola de pagos, algunos se sorprendieron al ver que no tenían en su cuenta la cantidad total que esperaban recibir. Aunque el IRS les había informado que se les había enviado la cantidad completa, pero lo que apareció en su cuenta bancaria fue insuficiente.

Las personas que recibieron menos de lo que esperaban formaron un grupo en Facebook llamado Half Stimulus Missing/Received Status para denunciar y contar sus experiencias. Muchas de las quejas del grupo de Facebook centran en tres casos:

Al parecer, estos pagos parciales se deben a un error en el sistema de pago del IRS.

Afortunadamente varios de los miembros del grupo ya han recibido la segunda parte de su pago a partir del miércoles. Sin embargo, a otros les llegó un mensaje que les dejó con mayor preocupación ya que su depósito pendiente ahora podría estar en camino.

Relacionado: $63,000 millones de dólares han sido robados de los beneficios de seguro de desempleo en Estados Unidos desde 2020

Mientras el IRS trabaja para enviar aproximadamente 160 millones de pagos, la agencia ha reconocido que se encuentra con una sobrecarga de trabajo, pero la segunda porción del pago del dinero de estímulo debería ser enviada pronto.

Sin embargo, la agencia ha advertido que en algunos casos los pagos se harán de forma diferente a los anteriores. Esto podría ser una explicación para el cambio de estado en las cuentas bancarias por lo que el IRS podría enviarte un cheque físico o una tarjeta de débito EIP.

Did you know you can check the deposit date of your third Economic Impact Payment with an #IRS online tool? https://t.co/g7NlRqDwoZ #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/JN4SNjy0Zi

— IRSnews (@IRSnews) March 23, 2021