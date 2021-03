Joe Biden: 100 millones de cheques de estímulo han sido distribuidos hasta este miércoles

Hasta este miércoles el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas (IRS) habrán enviado 100 millones de cheques de estímulo como parte del proyecto de ayuda por coronavirus de $1.9 billones de dólares, según lo confirmó el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un discurso en Columbus, Ohio.

“Un elemento más de nuestra respuesta a la pandemia de coronavirus, en primer lugar, es el compromiso de hacer llegar a los estadounidenses cheques de $1,400 dólares por persona, incluso por niño, de modo que un bombero y un maestro de escuela que ganen $120,000 dólares y tengan dos hijos recibirán un pago directo de $5,600 dólares“, dijo el presidente asegurando que “para mañana (miércoles) habremos distribuido 100 millones de esos cheques”.

Una segunda ronda de pagos del tercer cheque de estímulo estará llegando este miércoles a las personas que reciben un depósitos directo por parte del IRS.

Si este es tu caso, el dinero podría haber aparecido en tu cuenta bancaria durante los últimos días como un “depósito provisional o pendiente”, por lo que es necesario revisar tu cuenta bancaria o bien utilizar la herramienta “Get My Payment” para rastrear tu depósito del cheque de estímulo.

Si el depósito no ha llegado a tu cuenta bancaria, no te preocupes. Muchos de los cheques también serán enviados por correo en caso de no recibir un depósito directo, por lo que deberás estar atento a la llegada de un cheque en papel o una tarjeta de débito prepagada.

Después de este miércoles se habrán distribuido 100 millones de cheques de estímulo como parte del Plan de Rescate Americano que firmó el presidente Biden como ley el 11 de marzo. Más pagos del tercer cheque de estímulo seguirán siendo enviados por el IRS durante las próximas semanas.

