Regresó el Fernando Alonso competitivo: “Les pasaremos en la salida”

Pasaron dos años sin ver a Fernando Alonso en la Fórmula 1, pero en su primera ‘Pole’ dio una muestra de la competitividad que prometió días atrás. Es mejor piloto de lo que fue en 2018, según sus declaraciones y este sábado en Baréin logró colarse en la Q3 a fuerza de empuje y sabiduría.

En ninguna de las sesiones de entrenamientos previos el piloto asturiano pudo meterse entre los 10 primeros puestos. Sin embargo, en la Pole position estuvo a la altura de un piloto de su estipe y categoría. Terminó en la novena casilla y con hambre de sacar provecho en la largada del domingo.

“Creo que he dado el máximo. ¿A cuánta distancia está el piloto de delante?”, preguntó por radio a su ingeniero tras finalizar la Q3 en el Circuito Internacional de Baréin.

Luego de conocer el tiempo de diferencia que le sacaron Carlos Sainz y Lando Norris, dijo sin temor: “Vale, entendido. Les pasaremos mañana en la salida”. Claro mensaje a los pilotos de Ferrari y McLaren, quienes culminaron en la octava y séptima casilla.

“Muy contento, todo el fin de semana ha sido difícil, tenía poca confianza en la parte trasera, hemos trabajado en el ‘setup’ pero no ganaba confianza, y los neumáticos, ese pico que tienen en la primera vuelt,a no lo entiendo al cien por cien, pero ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado”, explicó a ‘DAZN F1’.

Alonso, corredor de Alpine, dejó tiempo de 1:30.249. Carlos Sainz paró su cronometro en 1:30.215 y el británico Lando Norris hizo un tiempo de 1:29.974.

Look out – Fernando fancies his chances at lights out on Sunday 🚦🎯#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wEkbk3Phu2

— Formula 1 (@F1) March 27, 2021