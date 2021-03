Seis posibles causas por las que aún no te llega el tercer cheque de estímulo de $1,400 desde el IRS

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No solo los beneficiarios de programas federales como los del Seguro Social experimentan retrasos en la llegada del tercer cheque de estímulo de $1,400 por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).

Hay otros grupos de estadounidenses que siguen esperando por los $1,400 aprobados bajo el “Plan de Rescate Estadounidense” este mes en el Congreso de Estados Unidos.

El medio CNET enumeró en un artículo esta semana varias de las razones por las que una persona pudo no haber recibido el cheque todavía o recibió menos dinero del esperado.

En algunas instancias, el IRS trabajará para reenviar el pago; mientras que en otras, el potencial beneficiario deberá realizar trámites adicionales para que el dinero le llegue.

Depósito de dinero en cuentas erróneas

Una de las causas es que el IRS pudo haber depositado el dinero en una cuenta bancaria incorrecta o temporal. En casos anteriores, la agencia ha resuelto este problema reenviando un cheque en papel al destinatario o volviendo a enviar el pago a la cuenta correcta. Durante la segunda ronda, el IRS depositó decenas de pagos en las cuentas incorrectas en el caso de las personas que acudieron a compañías preparadoras de impuestos como H&R Block y TurboTax. La agencia se puso en contacto con estas firmas para reenviar los pagos a las cuentas de las personas.

Se mudó de vivienda y no le informó al IRS

Otra posible razón para que no le haya llegado el cheque es que usted se mudó de residencia y no le informó al IRS del cambio, por lo que la oficina pudo haber enviado el pago a la dirección vieja. No está claro cómo se resuelve el problema en estos casos.

Retrasos en USPS

Otra posible causa del retraso es que la correspondencia está estancada en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Es posible que el IRS ya haya enviado el dinero por correo en la forma de cheque en papel o tarjeta EIP. Sin embargo, retrasos en los procesos postales podrían tener impacto en la llegada del cheque. Durante la segunda ronda, el periodo entre que el IRS desembolsó los pagos y la llegada al buzón se extendió entre tres y cuatro semanas.

USPS ofrece gratuitamente el servicio en línea “entrega informada” para que el usuario rastree la correspondencia en ruta a diario.

Cheque de estímulo embargado por deuda

Si su situación es que tiene deudas privadas pendientes, su cheque de estímulo podría ser embargado.

Aunque los pagos de $ 1,400 no se pueden confiscar por impuestos atrasados o para pagos atrasados de manutención infantil, sí por deudas privadas en los casos de sentencias de una compañía de tarjetas de crédito u otro acreedor.

El caso de los “no declarantes”

A pesar de que el IRS está haciendo múltiples esfuerzos para ubicar a personas de bajos ingresos que no están obligadas a declarar impuestos, miembros de esta población podrían no recibir el cheque de estímulo, a menos que hayan utilizado la herramienta “Non-filers” el año pasado para someter sus datos a la agencia o presentado un declaración simple al IRS este año.

Si no hace lo anterior para la fecha límite contributiva extendida este año para el 17 de mayo, deberá reclamar el pago en la próxima temporada de declaración de impuestos en el 2022.

Un hijo no reclamado

Algunas familias tienen la situación de que tuvieron un hijo este año y no lo reclamaron en su declaración de impuestos actual. En esos casos, los padres también deberán solicitar el crédito por dependientes en la próxima declaración de impuestos. De igual manera, los beneficiarios que recibieron el cheque sin el dinero total correspondiente a dependientes, aún cuando su hijo (a) no haya nacido o nazca este año muy probablemente tendrán que reclamar la deuda en la declaración de impuestos del año siguiente, si no lo hicieron en el documento de este año.

Rastrear el tercer cheque de estímulo mediante “Get My Payment”

Una manera de verificar el estatus de su pago es a través de la herramienta “Get My Payment” u “Obtener mi pago” en la página web del IRS. Del cheque haber sido procesado, el sistema le brindará información sobre una fecha pago y si el mismo fue tramitado mediante depósito directo o por correo, ya sea en papel o tarjeta de débito prepagada (EIP Card).

“Rastro” o “seguimiento de pago”

Si le llega una carta del IRS confirmando el envío del tercer de estímulo, pero usted nunca lo recibió, puede usar ese documento para presentar un reclamo ante el IRS bajo el llamado “rastro de pago”, o solicitar el dinero adeudado, posteriormente, en la declaración de impuestos del año siguiente.