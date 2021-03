¿Volverá el IRS a ampliar el plazo de la temporada de presentación de impuestos 2021?

Debido a que cientos de depósitos bancarios han llegado a millones de estadounidenses como parte del paquete de ayuda del Plan de Rescate Americano de $1.9 billones de dólares, el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó que amplió el plazo de la presentación de las declaración de impuestos del 2020.

La fecha original para presentar tu impuestos era el 15 de abril de 2021, pero el plazo se amplió hasta el 17 de mayo para “ayudar a los contribuyentes a sortear las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia”.

Después del anuncio de este cambio de fecha, el Comisionado del IRS, Chuck Rettig, emitió un comunicado diciendo:

“Este sigue siendo un momento difícil para muchas personas y el IRS quiere seguir haciendo todo lo posible para ayudar a los contribuyentes a navegar por las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia, al tiempo que trabaja en importantes responsabilidades de administración de impuestos”.

“Incluso con la nueva fecha límite, instamos a los contribuyentes a que consideren la posibilidad de presentar su declaración lo antes posible, especialmente aquellos a los que se les adeudan reembolsos. La presentación electrónica con depósito directo es la forma más rápida de obtener los reembolsos y puede ayudar a algunos contribuyentes a recibir más rápidamente cualquier pago de estímulo restante al que puedan tener derecho.”

Sin embargo, la prórroga anunciada por la agencia federal podría retrasar aún más los reembolsos y los cheques de estímulo de $1,400 dólares.

El IRS ha mencionado que siete días es el plazo más corto en que podrías recibir tu reembolso de impuestos y tu cheque de estímulo que tengas pendiente. Sin embargo, el plazo más largo que podrías esperar es en promedio 21 días.

