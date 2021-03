EL IRS pide que presentes tu declaración de impuestos de manera electrónica para evitar retrasos en el pago del cheque de estímulo

Los funcionarios del Servicio de Rentas Internas (IRS) han solicitado que presentes tu declaración de impuestos de manera electrónica para facilitar el proceso ya que también podrías calificar para otros beneficios como los créditos fiscales para niños.

El gobierno del presidente Joe Biden dijo que los cheques de estímulo y otras medidas impulsarán el crecimiento económico y ayudarán a los estadounidenses que han sido afectados por la pandemia del COVID-19 que continúa cobrando 1,400 vidas diarias en promedio Estados Unidos.

Cerca de 160 millones de hogares estadounidenses recibirán unos $400,000 millones de dólares en pagos directos de $1,400 dólares por persona, ayudando a las personas que ganen hasta $75,000 dólares anuales y a las parejas con ingresos de hasta $150,000 dólares.

Los que ganen más, pero menos de $80,000 dólares por persona o $160,000 dólares por pareja, recibirán una cantidad reducida. El IRS dijo que está en coordinación con la Administración de la Seguridad Social y con otras agencias gubernamentales e instituciones financieras para evitar los problemas que se presentaron durante la última ronda de pagos de estímulo, cuando los cheques fueron enviados a miles de personas que habían fallecido.

“Tenemos una serie de controles para asegurarnos de que comprobamos y observamos cómo salen estos pagos”, dijo uno de los funcionarios en un comunicado oficial.

#IRS begins delivering 3rd round of Economic Impact Payments. Social Security and other federal beneficiaries will generally receive it the same way as their regular benefits.

More at https://t.co/SS5tahU8DZ #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/Ms5UZj20Qq

— IRSnews (@IRSnews) March 13, 2021