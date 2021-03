¿Por qué el IRS envió mi cheque de estímulo por correo si recibí por depósito directo el segundo pago?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con la tercera ronda de pagos de impacto económico ya en marcha más de 120 millones de pagos de estímulo han sido enviados por depósito directo y por correo como cheque en papel o tarjeta de débito prepagada EIP. De la primera tanda de 90 millones de pagos de estímulo, unos 150,000 se emitieron como cheques en papel y fueron enviados por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

En su última actualización el Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció el pasado miércoles que el segundo lote de pagos de estímulo de $1,400 dólares ya ha sido procesado y está listo para ser enviado: 37 millones de pagos por un valor de casi $83,000 millones de dólares, de los cuales 15 millones de pagos han sido enviados como cheques en papel con un valor total de casi $34,000 millones de dólares y aproximadamente 5 millones de tarjetas de débito prepagadas EIP con un valor total de unos $11,000 millones de dólares.

En las próximas semanas el gobierno enviará rondas adicionales de pagos a través de depósito directo o por correo. El IRS actualizó la herramienta “Get My Payment” para la tercera ronda de cheques de estímulo, en la que puedes rastrear tu pago.

¿Por qué el IRS envió tu pago por correo si los anteriores los recibiste por depósito directo?

El IRS está tratando de hacer llegar todos los pagos del cheque de estímulo de forma rápida. La gran mayoría de los pagos han sido transferidos de manera automática a las cuentas bancarias a través del depósito directo, sin embargo, ese método no siempre es posible.

Si tu no te has inscrito para recibir el depósito directo con el IRS al proporcionar tu información bancaria o la agencia federal no tiene tus datos bancarios actuales, entonces lo más probable es que recibas tu pago en forma de un cheque de papel y en algunos casos a través de una tarjeta de débito EIP.

Este podría ser el caso si tu información bancaria que el IRS tiene en el archivo no es exacta. Si el IRS te envió un depósito directo pero hubo algún tipo de error, la agencia te enviará un pago por correo para agilizarlo. Esto ocurrió durante la segunda ronda de pagos cuando los pagos fueron enviados a cuentas temporales creadas por empresas de preparación de impuestos para las personas que declaran sus ingresos.

¿Cómo saber si recibirás tu cheque de estímulo por correo?

La forma más fácil de comprobar tu pago y cuándo te debería llegar es utilizando la herramienta del IRS “Get My Payment“. La herramienta te permitirá saber cómo y cuándo lo recibirás.

El IRS continuará emitiendo los pagos de estímulo EIP a lo largo de 2021. El IRS sólo actualiza la información de la herramienta “Get My Payment” una vez al día, generalmente durante un periodo de dos horas durante la noche, por lo que actualizarla a lo largo del día quizás no te dará ninguna información nueva.

Si tu pago se envía por correo deberás estar atento a tu buzón. También puedes utilizar el servicio gratuito de USPS Informed Delivery, que te permite saber qué correo podría llegar a tu puerta.

Recuerda que la herramienta Get My Payment no te dirá si recibirás un cheque en papel o una tarjeta de débito EIP. Para evitar que tires por error tu tarjeta EIP por creer que se trata de correo basura, el IRS ha facilitado un ejemplo de cómo lucen las tarjetas EIP y el sobre blanco en el que se envían.

