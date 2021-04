Un grupo de beneficiarios del Seguro Social tendrá que esperar un poco más para recibir del IRS su cheque de estímulo

Este miércoles 7 de abril será enviada a través de depósito directo una tercera ronda de pagos de cheque de estímulo de $1,400 dólares, sin embargo, algunos de los 30 millones de beneficiarios de programas federales tendrán que esperar por lo menos una semana más.

Los beneficiarios de la seguridad social, los veteranos y los beneficiarios de las prestaciones federales así como los jubilados, deberían poder recibir la tercer ronda del cheque de estímulo que fue aprobada en marzo en el Plan de Rescate Americano, sin embargo, un problema administrativo ha hecho que millones se preguntaran dónde estaban sus pagos.

Los legisladores de la Comisión de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Asuntos Exteriores se enteraron del problema de pagos por lo que preguntaron al Servicio de Rentas Internas (IRS) y a la Administración de Seguridad Social (SSA) el destino de los pagos para más de 30 millones de beneficiarios.

La SSA respondió que había estado trabajando en conjunto con el IRS para “proporcionarles información y emitir los pagos a los beneficiarios”. En un comunicado la semana pasada la SSA confirmó que había enviado al IRS la información necesaria una semana antes en comparación con la primera ronda de pagos.

Parte de la razón del retraso fue la necesidad de actualizar los archivos que el IRS utilizará para proteger la integridad del programa EIP y dijeron que los empleados de la Seguridad Social “habían trabajado día y noche junto con el personal del IRS para garantizar que los archivos electrónicos estuvieran completos y estén listos para ser utilizados para emitir los pagos”.

Relacionado: ¿Tengo derecho a recibir dinero del tercer cheque de estímulo si soy mayor de 65 años?

El IRS dijo el martes que los Pagos de Impacto Económico (EIP) de $1,400 dólares comenzarán a enviarse a finales de esta semana. Se espera que la mayoría de los beneficiarios de la Seguridad Social y otros beneficiarios federales que no presentan una declaración de impuestos recibirán sus pagos de manera electrónica a partir del 7 de abril.

Sin embargo, los veteranos tendrán que esperar un poco más de tiempo. El IRS dijo que aún está revisando los datos y espera determinar una fecha de pago en breve que pudiera ser a mediados de abril.

IRS projects stimulus payments to non-filer Social Security and other federal beneficiaries will be disbursed later this week – https://t.co/CwNzmg3Ue9 https://t.co/sIz5XeQNg8

— Rep. Danny K. Davis (@RepDannyDavis) March 30, 2021