La mayoría de los beneficiarios de la seguridad social recibirán su tercer cheque de estímulo antes del 7 de abril

Los pagos del cheque de estímulo serán procesados a partir de este fin de semana para los beneficiarios de la Seguridad Social que normalmente no presentan una declaración de impuestos, dijo el martes el Servicio de Rentas Internas (IRS).

La agencia proyecta que la mayoría de estos pagos se enviarán de manera electrónica y podrán ser recibidos por los beneficiarios de la Seguridad Social antes del 7 de abril.

La medida se produce cuando muchos receptores de la Seguridad Social aún no han recibido su tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares, según lo denunciaron los integrantes del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

La Administración de la Seguridad Social confirmó que envió información al IRS que ayudó a abrir el camino para que casi 30 millones de personas reciban sus cheques, según dijeron los legisladores el jueves pasado.

Después de recibir los datos el IRS comenzó a revisar los datos de los beneficiarios de la seguridad social por lo que confirmó en un comunicado que la agencia comenzaría a procesar los envíos a partir de este fin de semana.

La mayoría de los pagos serán entregados mediante un depósito directo y a través de las tarjetas Direct Express que ya existen. El IRS confirmó que la fecha oficial del pago será el 7 de abril.

¿Quiénes son los beneficiarios de la seguridad social que recibirán su cheque de estímulo?

Muchos beneficiarios que presentaron declaraciones de 2019 o 2020 utilizaron la herramienta en línea de no presentación de impuestos el año pasado y recibieron Pagos de Impacto Económico durante las últimas tres semanas, dijo el IRS.

La actualización se aplica a los beneficiarios de la Seguridad Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario y la Junta de Jubilación Ferroviaria que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020 o que no utilizaron la herramienta de no presentación de impuestos.

¿Cómo puedo rastrear mi pago?

Puedes utilizar la herramienta Get My Payment del IRS que se actualiza en caso de que seas elegible una vez que tu pago es procesado. La herramienta no se actualizará hasta este fin de semana con información para los beneficiarios federales que esperan pagos durante la semana próxima.

