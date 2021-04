IRS confirma quienes son los estadounidenses que reciben esta semana tercer cheque de estímulo de $1,400

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina del Servicio Tributario se atribuyeron el envío de unos 2 millones de pagos adicionales por tercer cheque de estímulo de $1,400 con un valor de más de $3,400 millones de dólares a cuatro grupos de personas en Estados Unidos en el más reciente lote de envíos que incluyen recipientes de programas gubernamentales como los de la Administración del Seguro Social (SSA) y Asuntos de Veteranos (VA).

Con este lote, que las autoridades identificaron como el quinto, el Gobierno federal ha emitido unos 159 millones de pagos con un valor de más de $376,000 millones de dólares, desde que estos pagos comenzaron a emitirse a los estadounidenses el 12 de marzo.

Según un comunicado del IRS este miércoles, la más reciente tanda de pagos comenzó a procesarse el viernes, 9 de abril, con fecha oficial de pago ayer 14 de abril.

Antes de esa fecha, los pagos aparecían en las cuentas de banco de las personas como depósitos provisionales o pendientes.

Los cuatro grupos que recibieron pagos de estímulo esta semana

• Más de 320,000 pagos, con un valor total de $450 millones, se emitieron a beneficiarios de Asuntos de Veteranos (VA) que reciben pagos de beneficios de Compensación y Pensión (C&P), pero que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no usaron la herramienta ‘Non-Filers’ el año pasado.

• Casi 850,000 pagos, con un valor total de casi $1.6 mil millones, fueron dirigidas a personas elegibles de las que el IRS no contaba con información para emitir los pagos de impacto económico. Sin embargo, presentaron declaraciones de impuestos este año.

• Pagos adicionales o suplementarios para estadounidenses que a principios de este año recibieron pagos con base a sus declaraciones de impuestos de 2019, pero son acreedores de un pago nuevo o mayor con base en la declaración de impuestos del 2020 procesada luego. Este lote incluyó más de 700,000 de estos pagos “adicionales”, con un valor total de más de $1,200 millones de dólares.

• Otros 72,000 de pagos se emitieron a beneficiarios de Seguro Social que no presentaron una declaración de impuestos de 2020 o 2019 y no usaron la herramienta Non-Filers el año pasado.

Casi 1.2 millones de pagos se hicieron como depósitos directos (con un valor total de poco menos de $2,000 millones de dólares) y unos 800,000 pagos se procesaron como chequeen papel con un valor de más de $1,400 millones de dólares y fueron enviados por correo postal.

“Un porcentaje más grande de pagos se emitió electrónicamente durante esta ronda de pagos que durante rondas anteriores. Esto aceleró la entrega de pagos a millones de familias estadounidenses cuyos pagos habrían sido enviados por correo. Más del 95% de todos los beneficiarios de Seguro Social han recibido sus pagos electrónicamente durante esta ronda de pagos, en comparación con el 70% en la primera ronda y el 72% en la segunda ronda”, especificó la agencia en la entrada de prensa.

El IRS indicó que continuará emitiendo pagos de impacto económico semanalmente. Los pagos en curso serán enviados a personas elegibles para quienes el IRS previamente no tenía información para emitir un pago, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos, así como a las personas que califican para pagos “adicionales”.

