Engañó a 35 mujeres al mismo tiempo con tal de obtener muchos regalos “de cumpleaños”

Hay personas que desafortunadamente, viven obsesionadas con encontrar el amor, lo cual les lleva a convertirse en víctimas de muchos que se aprovechan de las necesidades afectivas para obtener un beneficio económico.

Sobre el tema, tenemos como ejemplo a un hombre japonés, a quienes las autoridades de aquel país lo han detenido luego de haber sido señalado de haber defraudado a cerca de 35 mujeres, con las cuales tuvo una relación con todas al mismo tiempo.

El señalado en cuestión se llama Takashi Miyagawa, tiene 39 años y según la investigación de este caso, el hombre habría llevado a cabo el engaño para recibir decenas de regalos al inventarles a todas que tenía diferentes fechas de cumpleaños.

Japanese man has been arrested after he got into 35 relationships at the same time in order to get gifts for fake birthdays. Takashi Miyagawa, 39, was detained after he conned 35 women by pretending that he was serious about them. pic.twitter.com/54VukyQqh3

— Time_India (@TIME_Asia_India) April 23, 2021