Enrique Guzmán enfrenta problemas de salud tras acusaciones de Frida Sofía

Tal parece que la salud del famoso cantante, Enrique Guzmán, se está viendo afectada tras las acusaciones de abuso infantil o al menos así lo reveló el padre de Alejandra Guzmán en una entrevista en exclusiva para el programa ‘Hoy’.

El programa mexicano compartió la segunda parte de la entrevista realizada a Enrique en la que, por supuesto, fue cuestionado sobre el tema de abuso hacia su nieta, Frida Sofía, aunque esta vez la salud del cantante fue la que generó alarma.

Guzmán confesó que comenzó a tener molestias de problemas pasados, como su afección cardiaca que lo llevó a ser operado a corazón abierto hace unos años.

“Hace muchos años me operaron a corazón abierto, y tengo una válvula que funciona un poco con trabajos. Y a raíz de esto, me hice unos estudios, pero ahí voy. Me siento inquieto, normalmente un artista lo que tiene es una seguridad firme en el escenario y tener la fuerza, ahora no la hay”, aseguró Enrique.

Expresó, además, que el hecho de que lo hayan puesto en la posición de un ‘abusador’ a sus 78 años, sin duda, le resulta una situación difícil de enfrentar, pero que está dispuesto a eliminar esa etiqueta cueste lo que cueste.

Sobre las acusaciones que ha realizado Frida en su contra, Enrique reveló que ha tenido sus vivencias, pero reiteró que nunca tocaría a una niña de cinco años.

“He hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido diferencias, pero tocar una niña de 5 años no lo puedo permitir, no sé cómo puede entrar eso en mi mente. Y ese es el punto donde me hace más daño. Ella nunca vivió conmigo, nunca vivió en mi casa”, aclaró.

Este duro enfrentamiento ha seguido avanzando detrás de los reflectores, ya que el mismo intérprete de ‘La Plaga’ publicó a través de sus redes sociales el documento que confirma la demanda formal contra su nieta por el agravio contra su persona al acusarlo por abuso sexual.

En cuanto a Frida, se sabe que junto con sus abogados se encuentran recabando toda la información, pues apenas están analizando todo el caso que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y seguirá en el interés del público hasta que haya un juicio que determine quién dice la verdad.