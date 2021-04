Colgate está diseñando un tubo de pasta de dientes que permitirá exprimir hasta la última gota

En 2021 un grupo de investigadores del MIT mostraron un nuevo recubrimiento que permitió que el ketchup se deslizara con facilidad al interior de una botella, nueve años más tarde la tecnología conocida como LiquiGlide hará relativamente fácil sacar hasta la última gota de la pasta de dientes de un tubo sin tener que aplastarlo o destruirlo.

LiquiGlide, que es la empresa que surgió del Grupo de Investigación Varanasi del MIT para desarrollar formas de fabricar y comercializar tecnología, anunció una asociación con Colgate que presentará un nuevo envase de pasta de dientes reciclable que permitirá exprimir hasta la última gota del producto con un mínimo esfuerzo. LiquiGlide también anunció una ronda de financiamiento de hasta por $13.5 millones de dólares.

Los químicos e ingenieros llevan años creando superficies en donde los materiales pueden deslizarse. Las superficies texturizadas con complejos patrones microscópicos crean un fino colchón de aire que permite que los líquidos se deslicen fácilmente en lugar de pegarse.

Kripa Varanasi y Dave Smith, creadores de LiquiGlide, resolvieron el problema para sacar todo el ketchup de una botella aplicando un patrón de textura en una superficie que es tratada de manera especial para cambiar la química de su superficie.

Los investigadores introdujeron un compuesto químico con una fórmula especial que no solo rellena todos los huecos de las texturas microscópicas, sino que además crea una fina capa en la superficie que se convierte en una superficie resbaladiza.

Los materiales que entran en contacto con ella, como el ketchup, se deslizan de manera fácil porque nunca entran en contacto con el material de la superficie, ya sea metal, plástico o vidrio, sino con esa fina capa de líquido.

La capa de LiquiGlide puede fabricarse con materiales comestibles y en algunos casos, con algunos ingredientes de los propios alimentos para los que se está diseñando el envase.

Este fue el verdadero cambio de la tecnología y también la razón por la que la empresa LiquiGlide ha podido forjar asociaciones con diseñadores como Yves Béhar y empresas como Colgate-Palmolive.

Los primeros productos de Colgate que incorporan la tecnología LiquiGlide en sus envases son una nueva línea de dentífricos llamada Elixir que se presentan en un tubo transparente reciclable y que tienen un aspecto moderno bonito como funcional.

La línea cuenta con tres variedades distintas, incluyendo Colgate Elixir White Restore con tres ingredientes blanqueadores, Colgate Elixir Gum Booster, que promete mejorar el cuidado de las encías y el esmalte utilizando “tecnología dual de flúor y ácido hialurónico”, y Colgate Elixir Cool Detox que añade extractos de carbón y coco que permitirán hacen que tu boca se sienta más fresca durante más tiempo.

Por muy beneficiosas que parezcan las pastas de dientes, la verdadera razón para optar por la nueva línea Elixir de Colgate es el nuevo tubo reciclable.

Gracias a la integración de LiquiGlide en el envase, la gravedad y un ligero apretón son todo lo que necesitarás para extraer hasta la última gota de la botella. Esto no sólo aumenta el valor para el consumidor, sino que el hecho de desperdiciar menos producto siempre es una ventaja para el medio ambiente, tanto para agilizar el proceso de reciclaje como para reducir las exigencias de fabricación.

La nueva línea Elixir de Colgate será puesta en el mercado primero en Europa y los detalles sobre la disponibilidad en todo el mundo llegarán a finales de esta semana.

— MIT Varanasi Group (@mitvaranasi) April 28, 2021