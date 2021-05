Podrías entrenar con el verdadero sable láser de Star Wars si te hospedas en el hotel Galactic Starcruiser de Disney

Este martes Disney dio a conocer su primer video oficial de la réplica del sable láser de Star Wars, sin embargo, para los fanáticos de la saga por el momento el sable no estará a la venta y la única forma de manipularlo será hospedandote en el nuevo hotel Galactic Starcruiser de Disney que estará abierto a partir del 2022.

Las primeras imágenes del sable láser, que fue desarrollado por Walt Disney Imagineering Research and Development, fueron dadas a conocer en febrero durante un evento privado. El sable cuenta con una patente desde el 2018 y tiene una tira de luces leds que forman un cilindro que se expande gracias a un motor para crear el efecto del rayo láser.

At Star Wars: Galactic Starcruiser, launching in 2022 at Walt Disney World Resort, guests may encounter a brand-new, more realistic lightsaber brought to life with new technology created by Walt Disney Imagineering. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/8SVcvNWjV4

