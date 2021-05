Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, lanzará el 20 de julio el primer vuelo de turismo espacial

Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, anunció el miércoles que llevará su primera tripulación de astronautas al espacio el 20 de julio en donde uno de los asientos a bordo será subastado de manera pública. La fecha del lanzamiento de la cápsula New Shepard coincide con el 52 aniversario del alunizaje del Apolo 11.

Hasta el momento la empresa espacial del dueño de Amazon no ha puesto en venta los boletos ni ha publicado información sobre los precios que tendrán los vuelos de la New Shepard, que es la cápsula que tiene capacidad para seis personas para viajar más allá del borde del espacio. Sin embargo, será organizada una subasta pública para conseguir un asiento para el primer lanzamiento.

Hasta el 19 de mayo la subasta se celebrará en línea y se podrá pujar por un máximo de $50,000 dólares. La empresa exigirá un depósito de $10,000 dólares para aquellos que quieran aspirar a ocupar un lugar. La subasta final se llevará a cabo el 12 de junio.

Un video de la compañía Blue Origin menciona que la subasta del primer asiento será a beneficio de la fundación Club for the Future.

Durante los vuelos de prueba la cápsula New Shepard ha alcanzado una altitud de más de 340,000 pies. La cápsula cuenta con enormes ventanas para que los pasajeros tengan una visión durante unos minutos en gravedad cero antes de regresar a la Tierra.

Hasta el momento la empresa nunca ha volado el New Shepard con pasajeros a bordo pero ha probado la cápsula y el cohete más de una decena de ocasiones en el desierto de Texas.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg

— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021