Masacre en Colorado: siete muertos durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños

Seis personas murieron la madrugada de este domingo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Springs (Colorado), y el autor del ataque se suicidó, informó la policía local en un comunicado.

La policía respondió a una llamada que alertaba sobre el tiroteo a las 00.18 hora local del domingo (06.18 GMT).

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron seis adultos fallecidos y otro hombre herido que fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente murió.

