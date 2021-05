Carolina Sandoval, mojada y bajo la ducha, responde implacablemente a seguidora que la criticó por su cuerpo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La venezolana Carolina Sandoval vuelve a ser objeto de críticas implacables por parte de sus detractores. Resulta que, muy quitada de la pena, publicó un “capture” el cual le tomó y envió una seguidora que la habría insultado por su cuerpo y por ducharse en vivo en Instagram. Pero “La Venenosa“, que pocas veces hace caso a los señalamientos y burlas de terceros en redes sociales, esta vez le dedicó todo un “post” y le respondió de manera implacable. Sus palabras acompañaron la sexy imagen de ella mojada y bajo la ducha vistiendo un sensual traje de baño y mostrando todas sus curvas.

“A la que le tiene que gustar es a mí, a quien le debe alegrar verme en el espejo es a mí y me queda claro que lo más importante detrás de lo que ven los ojos lo hay “personalidad”. Así que si tienes abdominales o si no los tienes RECUERDA el cuerpo perfecto es el que viene con cerebro y personalidad. POSDATA: GRACIAS A Mi SEGUIDORA QUE PUDO CAPTURAR ESTA IMAGEN QUE POR CIERTO FABULOSA “quiero tu teléfono””, escribió la exconductora de Suelta la Sopa.

Esto ocurre, después que la periodista hiciera “El Trasnocho con Caro” mientras se daba un buen baño delante de sus seguidores. En esta oportunidad opinó sobre el tema que está en la palestra pública: la posible reconciliación entre Jennifer López y Ben Affleck. En resumidas cuentas, estaba impactada que JLO es, según ella, una persona sin rencor en su corazón.

“Mejor malo conocido que bueno por conocer. El rencor no es bueno. Jennifer Lopez conoce a Ben Affleck como un mapa, todo… Es una mujer que deja las puertas abiertas porque uno nunca sabe… Además Jennifer Lopez no necesita esto (dinero)…”, explicó Carolina al tiempo que se daba un baño con champú y todo.

Por supuesto, no faltó su exclamación: “¡Pero qué bella estoy hoy, no me había dado cuenta… Y en traje de baño, que hace días me pidieron que usara traje de baño…!” al tiempo que posaba como toda una modelo y presumía sus explosivas curvas.

La expresentadora de Telemundo, como comentamos, dedicó toda una publicación a responderle a la seguidora que se burló de ella por su cuerpo y que dijo: “Cómo no te da vergüenza mostrarte así y tienes hijas y marido, qué pena, los demás no tenemos que ver esto que haces sólo por dinero. Además no tienes buen cuerpo”.

Sin duda alguna, “La Venenosa” no puso reparo en darle la cara no sólo a ese, sino a los varios comentarios que recibe en ese sentido cuando se le ocurre usar traje de baño o presumir sus curvas. De hecho, horas después repitió la misma fotografía pero se volteó y presumió su retaguardia sin ningún tipo de complejo.

“Ayyyyyy que pena con la visita otra seguidora me envío esta foto que capturó de anoche en El trasnocho con Caro y me dijo que se la dedicara a nuestras lombrices digitales con cariño y yo soy muy obediente”, fueron sus palabras en esta oportunidad.

Aún así, la venezolana no colocó los nombres de los usuarios de Instagram que le hicieron estos fuertes comentarios y se reservó el exponer a estas personas. Pero eso no fue motivo suficiente para que no les respondiera de manera irónica y con mucha personalidad y seguridad, cualidades principales que caracterizan a Carolina Sandoval, quien no para en su campaña por el amor propio y la aceptación.

